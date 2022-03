New World: Amazon Games svela la roadmap dei contenuti in arrivo nel 2022

Amazon Games ha pubblicato la roadmap ufficiale dei contenuti in arrivo nel corso del 2022 per New World. Di carne al fuoco ce n'è parecchia, tra nuove armi, spedizioni, aree ed eventi.

New World, la roadmap per il 2022

Come possiamo notare dall'immagine qui sopra, la roadmap è stata suddivisa su base stagionale. Già durante il corso della primavera verrà resa disponibile la Spedizione "Cuore della Tempesta", la nuova arma Schioppo, Arene per il PvP 3 contro 3 e un nuovo percorso di ricompense per il PvP.

Dato che la stagione in questione è ormai alle porte, Amazon Games ha pubblicato anche un lungo video diario, che potrete guardare nel player qui sotto, dove gli sviluppatori parlano delle novità in arrivo con il prossimo aggiornamento, "Cuore della Tempesta", previsto per questo mese. Tra gli argomenti trattati ci sono dettagli sulla nuova omonima spedizione di New World, correzione di bug e miglioramenti quality of life, nonché anticipazione sullo Scoppio e i prossimi eventi in dirittura d'arrivo.

Per quanto riguarda i contenuti in arrivo durante l'estate, vengono menzionati la nuova spedizione "Cirripiedi e polvere da sparo", un evento stagionale e la funzione di ricerca gruppo spedizione. Ben più corposo il programma per l'autunno, che include la nuova area "Deserti di Zolfo", la spedizione Enncade, lo Spadone come nuova arma, classifiche e ben due eventi a tempo limitato.

Nel frattempo, Amazon Games ha annunciato anche di aver interrotto i lavori sulla localizzazione in lingua russa di New World a causa della guerra in Ucraina.