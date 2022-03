Nintendo Switch Online e giochi N64: in arrivo Pokémon Snap, Mario Golf e Kirby 64

Il canale YouTube di Nintendo ha pubblicato un versione aggiornata dell'Overview Trailer di Nintendo Switch Online, ovvero un filmato che dettaglia i contenuti esclusivi e i vantaggi per gli abbonati. Se conoscete già il servizio, il filmato di per sé non svela nulla che non sappiate già, ma la cosa interessante è che vengono presentati Pokémon Snap, Mario Golf e Kirby 64: The Crystal Shards come i prossimi giochi Nintendo 64 in arrivo, senza tuttavia indicare delle date precise.

In realtà era già abbastanza noto che i tre titoli in questione sarebbero arrivati prima o poi nel catalogo N64 riservato agli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, tuttavia, come fa notare NintendoLife, la loro inclusione nel filmato conferma che verranno pubblicati nel giro di pochi mesi.

A riprova di ciò, viene fatto notare che la precedente versione del trailer, pubblicata a ottobre 2021, menzionava come giochi in arrivo Paper Mario, Banjo-Kazooie e The Legend of Zelda: Majora's Mask ed effettivamente tutti e tre sono stati pubblicati da lì a poco.

Insomma, salvo sorprese i prossimi giochi Nintendo 64 in arrivo nei prossimi mesi per gli abbonati a Nintendo Switch Online saranno proprio Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf e Pokémon Snap.