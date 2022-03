The Mandalorian, Stagione 3: Christopher Lloyd farà parte del cast della serie Disney+

Christopher Lloyd, il celebre attore che ha interpretato Emmett "Doc" Brown in Ritorno al Futuro, farà parte del cast della Stagione 3 di The Mandalorian, come guest star della celebre serie Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli del personaggio che verrà interpretato da Lloyd in The Mandalorian, ma stando quanto riporta The Hollywood Reporter, l'attore è già impegnato nelle riprese che si stanno svolgendo nel sud della California.

Christopher Lloyd nei panni del Doc di Ritorno al Futuro

In ogni caso, non si tratta della prima volta che The Mandalorian ospita una guest star d'eccezione, ad esempio nella Stagione 2 abbiamo visto Michael Biehn (Alien e Terminator) nei panni del mercenario Lang.

La Stagione 3 di The Mandalorian al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale ma, salvo sorprese, sarà disponibile su Disney+ entro la fine del 2022, nonostante lo stop a inizio anno dovuto all'aumento di casi della variante Omicron.

Al momento i dettagli sulla nuova stagione sono scarsi, ma Dave Filoni ha anticipato ai fan che in The Mandalorian 3 "la Forza è potente".