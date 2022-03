Impossible Mission 3 cancellato per un problema di diritti

Lo sviluppatore Icon64 ha interrotto lo sviluppo di Impossible Mission 3 per problemi di diritti d'autore. A comunicarlo è stato lo studio stesso tramite la sua pagina Facebook, che ha raccontato a grandi linee la situazione.

Sostanzialmente il soggetto, non specificato, cui si erano rivolti per poter realizzare il progetto gli aveva garantito che con i diritti non c'erano problemi, ma poi è spuntato un secondo soggetto che evidentemente ha accampato qualche pretesa. Così Icon64 ha deciso di fermare tutto per "non far arrabbiare nessuno."

Impossible Mission 3: un'immagine concettuale

Qualcuno potrà essere stupito dal comportamento di Icon64, ma va considerato il tipo di progetto che abbiamo davanti: Impossible Mission 3 sarebbe uscito solo su Commodore 64, con una prospettiva commerciale di qualche centinaio di copie vendute. Di fatto videogiochi del genere sono realizzati più per passione che per farci dei soldi, quindi non avrebbe molto senso rischiare di finire in una battaglia legale per realizzarlo.

Fortunatamente Icon64 ha molti progetti in sviluppo e Impossible Mission 3 in particolare era ancora in fase di preproduzione e ancora non era stata scritta una riga di codice. Comunque sia è un peccato.