Super Mario Bros. Papercraft è il classico per NES, ma fatto di carta

Super Mario Bros. Papercraft è un titolo indipendente, completamente gratuito, che riprende Super Mario Bros. per NES e ne trasforma lo stile grafico: tutti gli sprite e gli elementi dello scenario sembrano essere fatti di carta ritagliata. Oltretutto il gioco non è più in 2D puro, ma in 2,5D.

Attualmente Super Mario Bros. Papercraft offre l'intero primo mondo del titolo originale, compresi i segreti e lo scontro con Bowser. Alla fine dello stage 1-2 ci sono anche i warp, ma per ora non sono molto utili, perché ancora non esistono i livelli avanzati in cui farsi teletrasportare. Usandoli si arriva quindi allo stage 1-3.

C'è anche da dire che attualmente il sistema di controllo ha più di qualche problema di precisione, ma quello che conta nel caso di specie è la bontà dello stile grafico e la volontà dell'autore, che migliorerà il tutto strada facendo... sempre che non arrivino gli avvocati di Nintendo a fermarlo con qualche DMCA.

Se vi interessa, potete scaricare Super Mario Bros. Papercraft da itch.io