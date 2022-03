Impossible Mission 3 annunciato per Commodore 64

Lo studio di sviluppo indipendente Icon64 ha annunciato la realizzazione di Impossible Mission 3 per Commodore 64 (sì, proprio il vecchio computer a 8-bit di casa Commodore, che furoreggiava negli anni '80).

Un'immagine che mostra la direzione artistica di Impossible Mission 3

Per chi non la conoscesse, immaginiamo molti visto il tempo trascorso, la serie Impossibile Mission era molto amata all'epoca, nonostante la difficoltà elevatissima (nemmeno troppo, per quei tempi). Certo, chi si sarebbe mai aspettato l'annuncio di un terzo capitolo ufficiale, dopo tutti questi anni? Soprattutto pensato per il sistema che ha portato la serie al successo? Da sottolineare che il gioco è realizzato in accordo con i detentori del copyright.

Recentemente di fatti incredibili ne sono accaduti diversi nel mondo dei videogiochi, basti pensare al lancio di Windjammers 2, seguito di un coin op degli anni 90 che nessuno si aspettava, o all'annuncio di Ganryu 2, altro seguito inatteso di un coin op semi sconosciuto. Ora è la volta di Impossible Mission 3, di cui per ora non esistono filmati di gameplay o specifiche. Sono state pubblicate solo alcune immagini, che mostrano l'art direction del gioco e che fanno capire la ripresa del gameplay degli originali, fatto di piattaforme su cui saltare, ascensori da utilizzare e oggetti dello scenario da esaminare mentre si evitano dei letali robot.

Cos'altro aggiungere? Ma certo: "Another visitor. Stay a while... stay forever!"