PlayStation Store, giochi PS4 a meno di 6 euro nelle ultime offerte

Le ultime offerte del PlayStation Store, con la promozione Scelte Essenziali, consentono di portarsi a casa diversi giochi PS4 anche a meno di 6 euro. Di che titoli si tratta?

Innanzitutto Shenmue 3 (recensione), l'ultimo episodio dell'iconica serie creata da Yu Suzuki, disponibile a soli 5,99€ anziché 29,99: non è la prima volta che il gioco raggiunge questo prezzo, ma si tratta senz'altro della cifra giusta per chi desidera recuperarlo, anche solo per curiosità.

Star Wars: Battlefront 2 (recensione), secondo capitolo della serie sparatutto ambientata nell'universo di Star Wars, vanta un'ottima campagna single player e un comparto multiplayer anche stavolta solido: potete portarvelo a casa per 4,99€ anziché 19,99.

Prezzo più basso di sempre per Super Bomberman R, l'ultima incarnazione del celebre puzzle game esplosivo targato Konami, disponibile a soli 5,99€ anziché 39,99, ma ci sono anche giochi che vengono via a cifre inferiori.

Ad esempio Tomb Raider: Definitive Edition a 2,99€ anziché 19,99 e Torment: Tides of Numenera a 2,99€ anziché 29,99: talmente accessibili che andrebbero comprati per principio... sempre che non li abbiate già.