Elden Ring Fit, ecco la mod PC che vi farà sudare mentre imprecate

Elden Ring Fit è la sorprendente mod per la versione PC di Elden Ring che consente di infliggersi la già difficile esperienza del titolo FromSoftware mentre si suda e si fatica, così da accelerare in maniera sostanziale la propria morte.

Una vera esperienza bestemmotoria, insomma, che viene mostrata in azione nel video qui sotto dall'eroico Tarnished Louis 64, al secondo tentativo perché dopo le due ore del primo stint stava per rimanerci secco. Che dire?

Giorni fa Hidetaka Miyazaki si è scusato con gli utenti frustrati dalla difficoltà di Elden Ring, ma vorremmo proprio vedere la sua faccia mentre osserva questa mod in azione e realizza di non essere stato poi così malvagio.

A quanto pare i controlli del gioco vengono gestiti in maniera tradizionale, con la differenza che per muoversi è necessario correre sul posto e per attaccare bisogna stringere il Ring-Con, l'anello da yoga in bundle con Ring Fit Adventure.