Little Orpheus: rinviato il lancio delle versioni PC e console per la guerra in Ucraina

Little Orpheus, l'ultima fatica di The Chinese Room, attualmente disponibile per gli abbonati ad Apple Arcade, è stato rinviato su PC e console a causa della guerra in Ucraina. Lo studio di sviluppo e l'editore, Secret Mode, hanno ritenuto i temi del gioco poco adatti alla situazione attuale, quindi hanno preferito posticipare il lancio a data da destinarsi.

Little Orpheus è un platform narrativo ambientato nel 1962 e ispirato a classici della letteratura e dei fumetti quali Viaggio al Centro della Terra e Flash Gordon. Racconta di un intrepido cosmonauta e delle sue avventure fantastiche, narrate indirettamente durante un interrogatorio con un generale russo.

"Nonostante Little Orpheus sia già stato lanciato su Apple Arcade a giugno 2020 e non abbia alcun riferimento diretto con i recenti eventi mondiali, abbiamo convenuto che in questo momento alcuni dei temi del gioco e dei suoi contenuti potrebbero far arrabbiare alcuni giocatori."

Purtroppo non è stata comunicata una nuova data d'uscita. Probabilmente molto dipenderà dall'andamento del conflitto in Ucraina.