Elden Ring meglio su PS5 o Xbox Series X|S? La video analisi di Digital Foundry

Elden Ring gira meglio su PS5 o Xbox Series X|S? La video analisi realizzata da Digital Foundry prova a rispondere a tale domanda dopo l'applicazione della patch 1.02 per il titolo targato FromSoftware.

Parliamo in questo caso di un aggiornamento rispetto a quanto già riportato alcuni giorni fa in merito alle performance di Elden Ring su PS5 e Xbox Series X|S, con Thomas Morgan e John Linneman che chiariscono di essere andati più avanti nella campagna e di aver dunque potuto osservare il gioco in azione durante diverse sequenze.

Entrambe le modalità grafiche disponibili sulle console di nuova generazione utilizzano un frame rate sbloccato, che nel quality mode fa riferimento a una risoluzione di 2160p (1440p su Series S) mentre nel performance mode utilizza uno scaler dinamico.

Elden Ring, una sequenza di combattimento

In tale frangente, si scende fino a 1512p su PlayStation 5 e Xbox Series X, mentre su Series S il valore minimo rilevato è pari a 1008p. Stranamente non si notano grosse differenze fra le due modalità in termini di effettistica.

Purtroppo i 60 fps stabili sono al momento un sogno che non si realizza su alcuna console: sia la piattaforma Sony che quella Microsoft oscillano fra i 45 e i 60 fotogrammi al secondo, calando anche parecchio durante le sequenze più impegnative. PS5 sembra tuttavia godere di un vantaggio che arriva fino a 10 fps in alcuni casi.

Su Xbox Series X il supporto per il VRR consente invece di smussare almeno in parte gli spigoli di queste prestazioni inconsistenti, andando a impostare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz anche in presenza di schermi più veloci.

Per quanto riguarda infine i caricamenti, anche qui la console Sony risulta messa meglio e si rivela più rapida, con sei o sette secondi di attesa contro i 17 rilevati su Xbox Series X e Xbox Series S: un gap che potrebbe essere colmato con i prossimi update.