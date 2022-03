Ghostwire: Tokyo e Gran Turismo 7 sono i giochi più attesi di marzo 2022

La ricchezza di questo nuovo anno videoludico continua a palesarsi nelle lineup dei primi mesi e dopo un febbraio portentoso ci avviciniamo a un marzo altrettanto ricco, come dimostrano i candidati all'elezione del giochi più attesi di marzo 2022, tra i quali infine hanno vinto Ghostwire: Tokyo e Gran Turismo 7 in termini di aspettativa e hype. Forse non ci sono gli apici visti a febbraio, in particolare per quanto riguarda un gioco caratterizzato da attesa e apprezzamento universale come Elden Ring, ma è la quantità di scelte che risulta alquanto impressionante in questo marzo 2022, con giochi diversi ma ugualmente interessanti che spaziano tra generi e piattaforme differenti, tutti concentrati in questo mese. Ovviamente, i due titoli che si sono contesi il titolo di gioco più atteso e che poi hanno vinto, visto che entrambi hanno ricevuto il riconoscimento nei due sondaggi, sovrastano ampiamente gli altri, ma ci sono comunque tante possibilità differenti nel mese in avvio. Tra nuove proprietà intellettuali, seguiti di serie storiche, giochi indie, produzioni tripla A e titoli alquanto fuori dagli schemi, il 2022 videoludico prosegue veramente su alti livelli anche in questo terzo mese dell'anno, in attesa di vedere cosa ci preservi il periodo primaverile, che peraltro potrebbe portare parecchie novità interessanti. Considerando che ci sono voci di presentazioni di grosso calibro sia da parte di Sony che di Microsoft, anche i prossimi mesi saranno sicuramente da tenere d'occhio, mentre nel frattempo proseguiamo con questo inverno davvero ricco. Andiamo dunque a vedere cosa è venuto fuori dai sondaggi sui giochi più attesi da parte della redazione e da parte dei lettori, che ancora una volta hanno dato due risultati differenti.

Il più atteso dalla redazione Ghostwire: Tokyo, un'immagine del gioco che mostra la particolare ambientazione urbana Molto combattuta l'elezione all'interno della redazione, che infine ha visto prevalere Ghostwire: Tokyo di buona misura, ma al termine di una lotta che ha visto poi un pari merito importante sul podio. Il nuovo gioco di Tango Gameworks ha catturato l'attenzione di tutti e c'è grande curiosità su cosa abbia costruito Shinji Mikami con questa nuova produzione. L'ultima presentazione è stata piuttosto esaustiva, ma è rimasta comunque una gran voglia di vedere in pratica come si traduca, controller alla mano, la strana idea del team nipponico ora parte di Xbox Game Studios: l'ambientazione nipponica, con la strana declinazione horror sospesa tra l'accezione più classica dell'invasione e i rimandi alla tradizione folkloristica locale, è sicuramente la maggiore attrattiva di Ghostwire: Tokyo e basta a renderlo il gioco più atteso di questo mese. Tuttavia, a non molta distanza sono giunti ben due titoli insieme, tanto per far capire quanta roba interessante ci sia in arrivo. In seconda posizione troviamo un pari merito tra Kirby e la Terra Perduta e Gran Turismo 7. Kirby e la Terra Perduta, uno screenshot Quest'ultimo era sicuramente uno dei candidati principali a gioco più atteso del mese (nonché dell'anno), ma sappiamo bene come i cervelli redazionali funzionino spesso in maniera imperscrutabile, dunque il nuovo capitolo del "real driving simulator" di Polyphony Digital alla fine ha rischiato seriamente di finire terzo alle spalle di Kirby, che con la recente presentazione al Nintendo Direct ha conquistato veramente tutti. Sempre in ambito Nintendo Switch, la terza posizione è occupata da Triangle Strategy, il nuovo RPG strategico di Square Enix che porta avanti lo stile "2D-HD" con un altro progetto estremamente interessante e dal sapore molto classico. Al di fuori del podio, si segnala soprattutto Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin giunto molto vicino ai primi tre, in maniera alquanto inaspettata.