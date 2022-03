Elden Ring: ora potete giocare con un plug anale per provare sensazioni inedite

Buttplug.io ha pubblicato una breve guida per rendere i plug anali e i cockring compatibili con Elden Ring, l'ultima fatica di FromSoftware, così da provare sensazioni inedite mentre si gioca. Di base, ogni volta che si viene colpiti il plug vibra.

Qui di seguito possiamo vedere un video che mostra due "periferiche" collegate al gioco e perfettamente funzionanti.

Più o meno è quello che si sente di fronte allo stuttering continuo della versione PC, ma con più consapevolezza. Ovviamente si scherza. Gli appassionati del genere gradiranno sicuramente, anche se immaginiamo che negli scontri con i boss le sensazioni rischiano di essere davvero fugaci.

buttplug.io è una libreria open source utilizzata per usare i sex toy via bluetooth, USB e altri sistemi, molto amata in ambito videoludico e compatibile con moltissimi titoli.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Elden Ring, scritta dopo aver giocato utilizzando un normale controller.