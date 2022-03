Microsoft Flight Simulator, trailer annuncia il lancio su Xbox Cloud Gaming

Microsoft Flight Simulator è disponibile tramite Xbox Cloud Gaming, come annunciato dall'editore Microsoft e dallo sviluppatore Asobo con un nuovo, spettacolare trailer, pieno di sequenze di gioco. Quindi, se eravate curiosi di provarlo, ma non avevate l'hardware adatto per farlo, ora siete stati accontentati e potete giocarci anche tramite uno smartphone.

Per accedere a Xbox Cloud Gaming basta sottoscrivere un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che costa 12,99€ al mese (1€ il primo mese), quindi utilizzare il sistema di accesso previsto per la vostra piattaforma (da browser o tramite applicazioni dedicate).

Il trailer, che trovate in testa alla notizia, mostra appunto diverse configurazioni di gioco, in particolare tramite smartphone, che è poi il mercato di riferimento di cloud gaming in questo momento. Microsoft Flight Simulator è un gioco particolarmente grosso ed esoso in termini di risorse hardware, quindi poterlo giocare in libertà dove si vuole è un benefit non da poco, soprattutto per gli ulta appassionati.

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator.