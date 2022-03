Amazon Prime Gaming: ecco i giochi gratis per gli abbonati di marzo 2022

Gli abbonati ad Amazon Prime Gaming saranno felici di sapere che sono disponibili i giochi gratis di marzo 2022. Come ogni mese, da qualche tempo a questa parte, si tratta di una ricca selezione di titoli indipendenti e tripla A, che tenta di soddisfare un po' tutti i gusti.

Come sempre potete andare sulla pagina principale di Prime Gaming e scorrerla fino in fondo per farli vostri.

Ecco l'elenco dei giochi gratis di marzo 2022 su Prime Gaming:

Madden NFL 22 (riscattabile su Origin)

Surviving Mars (riscattabile su Epic Games Store)

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

looK INside

The Stillness of the Wind

Crypto Against All Odds

Pesterquest

Il gioco più rilevante del mese è sicuramente Madden NFL 22, che qui da noi in Italia potrà avere poco richiamo, ma negli Stati Uniti è una hit di enorme successo. Surviving Mars è un gestionale di ottimo livello, looK INside è un'avventura davvero ben fatta, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech è un gioco di carte ambientato nel mondo di SteamWorld, The Stillness of the Wind è un gioco narrativo profondo e riflessivo, Crypto Against All Odds è un tower defense ambientato nel mondo degli hacker, Pesterquest, infine, è un'avventura indie ben scritta.

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.