Guerra in Ucraina, FIFA 22 rimuoverà la Russia per un noto leaker

FIFA 22 e gli altri sportivi EA rimuoveranno la Russia dal proprio roster come segnale per la guerra in Ucraina, stando a quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson, che ha citato una mail interna dell'azienda.

Sappiamo che sono in atto già diverse iniziative legate a quanto sta accadendo in questi giorni: gli incassi di This War of Mine devoluti alla Croce Rossa ucraina, CD Projekt RED che dona oltre 200.000 euro per gli aiuti umanitari e diversi rinvii, come quello di Apex Legends Mobile.

La presa di posizione di Electronic Arts, laddove confermata, avrebbe tuttavia un peso importante se consideriamo la popolarità dei suoi titoli sportivi. In pratica il publisher sta ribadendo quanto accaduto alla vera nazionale russa, esclusa dalle competizioni.

L'intenzione dietro queste operazioni non è chiaramente quella di punire gli utenti russi, quanto piuttosto di fare in modo che l'opinione pubblica si sollevi nei confronti di Vladimir Putin, nonostante la sistematica censura che il presidente ha messo in atto su tutti i media.

Oltre alle sanzioni economiche, insomma, la Russia dovrà mettere in conto anche una serie di misure legate al mercato videoludico, a quanto pare.