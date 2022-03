Apex Legends Mobile rimandato a causa della guerra in Ucraina

Respawn Entertainment ha rivisto il programma di lancio di Apex Legends Mobile a causa degli attuali "eventi mondiali", facendo ovvio riferimento alla guerra in Ucraina, decidendo di rimandare l'uscita del gioco, sebbene di poco, per i territori partecipanti al programma.

Non si tratta comunque ancora del lancio definitivo, visto che Apex Legends Mobile seguirà probabilmente un programma progressivo di uscita con l'annessione di vari altri paesi dopo un primo lancio limitato in stile soft launch. In ogni caso, l'uscita è stata spostata di poco: Apex Legends Mobile arriverà il 7 marzo 2022 in base a quanto riferito, ovvero la prossima settimana, ma solo in alcuni paesi partecipanti alla prima sperimentazione.



In tale giorno, Apex Legends Mobile sarà disponibile in Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Malaysia, Filippine, Indonesia, Messico, Perù, Argentina e Colombia, con ulteriori paesi che verranno introdotto in maniera progressiva a partire da tale data e in ulteriori fasi.

Secondo quanto riferito, inoltre, il gioco mobile non avrà cross-play con le console e il PC, dunque si tratta di un titolo a parte, progettato specificamente per le piattaforme mobile e che resterà confinato a tale ambito. Nel frattempo, nei giorni scorsi abbiamo visto requisiti minimi e gli smartphone iOS e Android supportati.