Pokémon GO: al via la stagione di Alola con i Pokémon di settima generazione

Proprio in questi minuti è iniziata la stagione di Alola di Pokémon GO, che porta con sé tante novità per il gioco mobile di Niantic, la più importante senza dubbio l'introduzione dei mostriciattoli di settimana generazione visti per la prima volta in Sole e Luna.

La stagione è iniziata alle 10:00 di stamani con il primo evento a tempo limitato inaugurale "Benvenuti ad Alola!" che si svolgerà fino alle 20:00 di mercoledì 9 marzo. Per l'occasione sarà facilissimo incontrare allo stato selvatico Rowlet, Litten e Popplio, il tre starter di Pokémon Sole e Luna, nonché Pikipek e Yungoos. Oltre a loro da ora potreste imbattervi anche in Comfey e Jangmo-o allo stato selvatico, Tapu Koko (fino al 15 marzo) e Rockruff nei raid.

Inoltre, Niantic ha anticipato anche le date dei prossimi eventi. Festival dei Colori, da martedì 15 a domenica 20 marzo, e Giungla Ombrosa, da martedì 22 a martedì 29.

Pokémon GO, Rowlet, Litten e Popplio, i tre starter della settimana generazione

Oltre a quelli citati in precedenza, che appariranno un po' ovunque, in specifici biomi vi imbatterete in altri Pokémon della settima generazione, come le forme regionali di Alola di Rattata, Grimer, Meowth, Geodude e Diglett. Mentre completando gli "Incontri della scoperta straordinaria" dal 1 marzo al 1 aprile potrete imbattervi nel Vulpix di Alola. La forma regionale di Sandshrew sarà protagonista del Community Day che si svolgerà tra le 11:00 e le 17:00 di domenica 13 marzo.

Durante la stagione di Alola di Pokémon GO, potrete completare varie ricerche speciali per conoscere ciascuna delle isole di Alola. Potrete ottenere queste ricerche speciali fino al 1° giugno, giorno in cui si conclude la stagione. La prima è già disponibile da oggi e coinvolge l'isola di Mele Mele.

Niantic inoltre ha annunciato che durante il mese di marzo verrà rilasciato un nuovo aggiornamento visivo per Palestre e Pokéstop di Pokémon GO. Queste location di gioco avranno un aspetto diverso a seconda della distanza (40 m, entro gli 80 m o fuori portata della location).