Destiny 2: Bungie banna chi usa Steam Deck per giocare

Bungie è particolarmente aggressiva con quelli che stanno provando ad aggirare l'incompatibilità di Destiny 2 con Steam Deck, per provare a giocare con il nuovo hardware di Valve: bannerà tutti.

Sì, la compagnia non solo non aggiungerà il supporto per Steam Deck nell'immediato futuro, ma vuole addirittura impedire che la gente lo utilizzi per giocare facendo da sé, a meno che non installi Windows, come specificato in un aggiornamento della pagina di aiuto del gioco:

Destiny 2 non supporta lo Steam Deck o alcun sistema che utilizzi Proton di Steam Play, tranne previa installazione di Windows. I giocato che tenteranno di lanciare Destiny 2 su Steam Deck tramite SteamOS o Proton non potranno accedere al gioco e saranno riportati alla loro libreria in poco tempo.

I giocatori che proveranno ad aggirare l'incompatibilità di Destiny 2 saranno bannati.

Difficile comprendere il perché di questo astio di Bungie per Steam Deck, visto che in realtà Destiny 2 già gira su Linux (versione Stadia). Evidentemente devono esserci dei problemi che non conosciamo. Oppure Gabe Newell non ha consegnato uno Steam Deck a mano allo studio di Sony e qualcuno deve essersi risentito.