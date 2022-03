Elden Ring dietro solo a GTA 5: è il secondo titolo premium più giocato su Xbox

Elden Ring è attualmente il secondo titolo premium più giocato su Xbox negli USA, dietro solo a GTA 5: un risultato davvero interessante per l'action RPG di FromSoftware.

Celebrato anche da George R.R. Martin, il successo di Elden Ring sembra aver varcato i confini solitamente imposti ai soulslike, in particolare grazie alle strepitose valutazioni del gioco e al passaparola sui social.

Nel caso specifico di Xbox, Elden Ring figura all'ottavo posto nella classifica dei giochi più popolari, che tuttavia è composta quasi esclusivamente da titoli free-to-play con l'eccezione, come detto, di Grand Theft Auto V.

Il primo posto della top 10 è occupato infatti da Fortnite, seguito da Call of Duty: Warzone e Apex Legends, i tre battle royale di riferimento a livello mondiale. In quarta posizione il blockbuster di Rockstar Games, ma non è una sorpresa se pensiamo che GTA 5 ha venduto oltre 160 milioni di copie.

Sempre nella classifica troviamo poi Destiny 2, Roblox e il comparto multiplayer di Halo Infinite, mentre subito dopo Elden Ring spicca un'altra produzione non gratuita, vale a dire Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.