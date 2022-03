Elden Ring: George R.R. Martin celebra il successo del gioco FromSoftware con un post sul suo blog

Elden Ring è finalmente arrivato nei negozi di tutto il mondo, accompagnato dalle ovazioni della stampa internazionale. Poche ore fa, il celebre scrittore George R.R. Martin ha festeggiato il successo dell'opera di FromSoftware con un post sul suo blog personale.

Per chi non lo sapesse, George R.R. Martin è l'autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la serie di romanzi su cui si basa la celebre serie Il Trono di Spade. Ha collaborato con FromSoftware creando le basi della storia di Elden Ring. Nello specifico si è occupato della creazione della mitologia e dei personaggi chiave, seguendo tuttavia una serie di linee guida imposte da Miyazaki e soci.

"L'attesa è finita. Anni di lavoro, Elden Ring è stato pubblicato la scorsa settimana e ha preso d'assalto il mondo dei videogiochi. Ma non ascoltatemi. FromSoftware mi ha permesso di creare il loro mondo, quindi difficilmente posso fingere di essere obiettivo", afferma l'autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, che a riprova delle sue affermazioni successivamente ha condiviso una serie di link di review della stampa estera che tessono le lodi del gioco.

""Capolavoro... stupendo e brutale... un sontuoso mondo open world..." musica per le orecchie", continua Martin citando alcune delle frasi usate dalla critica e successivamente congratulandosi con Miyazaki e FromSoftware. "Ovviamente, quasi tutto il merito dovrebbe andare a Hidetaka Miyazaki e al suo straordinario team di designer che hanno lavorato a questo gioco per mezzo decennio o più, determinati a creare il migliore videogioco di sempre. Sono onorato di averli incontrati e lavorato con loro, e di aver giocato un ruolo, per quanto piccolo, nella creazione di questo mondo fantastico e rendere Elden Ring la megahit che è."

A loro volta gli sviluppatori di FromSoftware hanno omaggiato Martin nascondendo in Elden Ring un easter egg de Il Trono di Spade.