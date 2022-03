Microsoft Flight Simulator su Cloud disponibile a sorpresa

Microsoft Flight Simulator è disponibile ora su Cloud, giocabile dunque da qualsiasi piattaforma, con un inserimento a sorpresa nel catalogo visto che Microsoft non ha ancora annunciato in maniera ufficiale la sua implementazione sulla piattaforma.

L'aggiunta non risulta visibile in evidenza sull'app o nella dashboard di Xbox, ma il gioco può essere trovato nel catalogo dei titoli in cloud effettuando la ricerca diretta, dunque è probabile che il suo inserimento debba essere annunciato con le novità di Xbox Game Pass, visto che la comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare oggi pomeriggio.

Nel frattempo, Microsoft Flight Simulator è comunque giocabile in cloud, cosa che apre la possibilità di utilizzarlo a tutti: la simulazione in questione è tutt'ora un titolo particolarmente complesso da far funzionare, vista l'alta configurazione richiesta su PC o la necessità di Xbox Series X|S, dunque il fatto di poterlo utilizzare sfruttando direttamente i server Azure è un bel vantaggio.

È ovviamente richiesta una connessione piuttosto potente per poterlo fruire al meglio, visto l'intenso streaming di dati richiesto per giocarci al massimo del dettaglio.

Le dimensioni del titolo, peraltro, determinano un certo caricamento iniziale anche nell'uso attraverso il cloud, ma Microsoft Flight Simulator risulta comunque giocabile, in questo modo, su smartphone, Xbox One, PC, Mac e qualsiasi dispositivo compatibile con Xbox Cloud.

Di recente, il gioco si è aggiornato con il World Update 7 a base di Australia e territori vicini, oltre al supporto al DLSS e miglioramenti al DirectX 12 in arrivo.