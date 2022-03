Elden Ring doppiato in italiano da Livia de Luca nel nuovo video di Multiplayer.it

Vi piacerebbe se Elden Ring fosse doppiato in italiano? Beh, anche a noi! Per questo motivo abbiamo pensato di realizzare il video che trovate nel player qui sopra, dove abbiamo sostituito le voci dei doppiatori originali del narratore e di Melina con quella della nostra Livia de Luca.

Nello specifico possiamo vedere il filmato introduttivo, in cui viene narrata la distruzione dell'Anello Ancestrale, della caduta dei semidei e tutto gli eventi che hanno causato la "Disgregazione", delineando così il mondo di Elden Ring nato dalla collaborazione tra FromSoftware e George R.R. Martin. Nella scena successiva vediamo lo scontro con il primissimo boss del gioco e successivamente l'incontro tra la misteriosa Melina e il nostro Senzaluce.

Di certo, vedere queste sequenze con il doppiaggio in italiano fa tutto un altro effetto. Diteci, che ve ne pare? Vi piacerebbe vedere esperimenti simili anche con altri videogiochi, magari con più voci? Fatecelo sapere nei commenti.

E se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, che trovate a questo indirizzo, e di lasciare un bel like per supportarci.