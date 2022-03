Gran Turismo 7: Trofei svelati in anticipo, preparatevi a macinare parecchi chilometri

Ormai mancano pochi giorni al lancio di Gran Turismo 7 su PS5 e PS4 e come al solito l'elenco completo dei Trofei è finito in rete in anticipo, svelando le imprese che i giocatori dovranno compiere per conquistare l'ambito Platino del nuovo racing game di Polyphony Digital.

In totale Gran Turismo 7 mette in palio 47 Trofei di bronzo, 4 d'argento e uno d'oro. Trovate la lista completa, in inglese, sulle pagine a questo indirizzo. Parliamo, come da tradizione della serie, di un Platino che richiede parecchio tempo per essere conquistato, ma all'apparenza stavolta senza proporre sfide particolarmente impegnative, forse ad eccezione di un paio di trofei.

Non mancano dunque obiettivi estremamente semplici, come ad esempio "Driving Route 66" che richiede di percorrere complessivamente 3.945 km e che sbloccherete dunque senza neppure accorgervene, o ancora "Podium Fixture" in cui basta semplicemente finire sul podio per dieci volte.

Gran Turismo 7

Per altri invece sarà necessario investire i crediti sudati vincendo le gare. "Firm Favorite" in tal senso vi chiederà di acquistare la stessa auto per ben 10 volte, mentre altri richiedono di aggiungere alla propria collezione modelli o categorie specifiche di vetture. Non mancano comunque Trofei legati alle vostre abilità da pilota, come quello oro "Hard Work Pay Off" che richiede di ottenere l'oro per ogni patente del gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo 2022 in esclusiva per PS5 e PS4. In una recente intervista, Polyphony Digital ha parlato di come la modalità B-Spec potrebbe arrivare con un futuro update grazie a Sophy, la super IA.