Marzo è il mese di Gran Turismo 7, ma non mancano diverse altre uscite di spessore: da Kirby a Ghostwire: Tokyo, da Triangle Strategy a L'Alba del Ragnarok.

Sono tanti e davvero interessanti i giochi in uscita a marzo 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch, fra produzioni particolarmente attese e potenziali sorprese. Di certo il piatto forte del mese è rappresentato da Gran Turismo 7: il nuovo episodio della serie Polyphony Digital promette di portare l'esperienza di guida su PS5 e PS4 a un nuovo livello. Come detto, tuttavia, le uscite non mancano: dalle atmosfere medievali di Triangle Strategy a quelle mitologiche di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, dall'azione sparatutto di Shadow Warrior 3 a quella di Tiny Tina's Wonderlands, dai combattimenti spietati di Babylon's Fall a quelli coreografati di WWE 2K22, avremo davvero tanto da giocare su tutte le piattaforme.

Shadow Warrior 3 Shadow Warrior 3, il protagonista Lo Wang in compagnia di Orochi Zilla In uscita su PC, PS4 e XOne il 1 marzo Lo Wang torna in Shadow Warrior 3, e lo fa in una veste completamente nuova: il protagonista della serie sparatutto firmata Flying Wild Hog è sempre più simile a una versione videoludica di Deadpool e vuole mettere le sue capacità di moderno ninja al servizio del mondo, liberandolo dalla grave minaccia di un enorme drago volante sbucato fuori al termine del secondo capitolo. Per completare la propria missione, il personaggio potrà contare sulla fidata katana, su di un ampio arsenale di armi da fuoco e su di un comodo rampino con cui spostarsi più rapidamente da una parte all'altra degli scenari, mentre i nemici continuano a comparire dando vita a sequenze di combattimento frenetiche e spettacolari: ne abbiamo parlato nella recensione di Shadow Warrior 3.

Babylon's Fall Babylon's Fall, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5 e PS4 il 3 marzo L'ultima opera di PlatinumGames, Babylon's Fall punta su di un'esperienza action cooperativa per quattro giocatori in cui potremo vestire i panni di potenti guerrieri e affrontare i segreti e le insidie della leggendaria Torre di Babele, Ziggurat: un luogo che nasconde tesori preziosi, ma che viene difeso da creature estremamente potenti. Per affrontarle potremo fare affidamento sui Gideon Coffin, reliquie speciali che conferiscono a chi le indossa poteri devastanti, da combinare con un arsenale che include armi e abilità differenti, nonché la possibilità di equipaggiare fino a quattro strumenti per costruire un repertorio di mosse particolarmente vario e sfaccettato: altri dettagli nel provato di Babylon's Fall.

Gran Turismo 7 Gran Turismo 7, una vettura in pista In uscita su PS5 e PS4 il 4 marzo Il Real Driving Simulator di Polyphony Digital debutta su PS5 e PS4 con Gran Turismo 7, ponendosi l'obiettivo di portare sulle console Sony l'esperienza di guida definitiva, almeno per quanto concerne i racer simcade. Proiettati nella tradizionale carriera che parte dal basso, potremo acquistare auto nuove o usate e farci strada nel mondo delle competizioni, migliorando man mano le nostre capacità al volante. Impreziosito su PlayStation 5 da una grafica che offre due differenti modalità, una focalizzata sulle prestazioni e una che si permette addirittura il lusso del ray tracing, GT7 non si fa mancare nulla sul fronte del parco vetture, con centinaia di auto a nostra disposizione e una quantità enorme di eventi con cui cimentarsi nell'ambito di differenti condizioni meteo. L'anteprima di Gran Turismo 7.

Triangle Strategy Triangle Strategy, la fase di combattimento In uscita su Nintendo Switch il 4 marzo Il nuovo RPG strategico di Square Enix per Nintendo Switch, Triangle Strategy ci catapulta in un'ambientazione fantasy medievale, un mondo devastato dalla guerra che si rifà per alcuni versi alle dinamiche de Il Trono di Spade. Il protagonista dell'avventura, Serenoa Wolfhort, è infatti un giovane guerriero che si trova a dover difendere il suo regno tanto sul fronte della diplomazia quanto sui campi di battaglia. Il gioco si focalizza su di un comparto narrativo e artistico di grande spessore, che presenta uno stile grafico vicino a quello di Octopath Traveler, e ci coinvolge in impegnativi combattimenti strategici in cui muovere le proprie unità e attaccare i nemici sulla base di una varietà di fattori: il risultato finale è un'esperienza che si preannuncia immediata ma assolutamente non banale, come scritto nel provato di Triangle Strategy.

Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, Odino ammira il nuovo scenario In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 10 marzo La nuova espansione di Assassin's Creed Valhalla, L'Alba del Ragnarok, segna un avvenimento inedito per la serie Ubisoft, che viene supportata per la prima volta con un "anno due" che va in questo caso a esplorare i temi più affascinanti del gioco, quelli legati alla mitologia norrena e al rapporto fra Eivor e Odino. In questa avventura dovremo infatti controllare il padre degli dei, determinato a salvare suo figlio Baldr dalle grinfie del gigante di fuoco Surtr. Proiettati in uno scenario open world completamente inedito, Svartalfheim, dovremo affrontare le truppe al servizio del nostro nemico e i membri della sua potente famiglia mentre collaboriamo con i nani per liberare il loro mondo dagli invasori. A nostra disposizione diverse nuove abilità divine che puntano a elevare il gameplay di Assassin's Creed Valhalla, come descritto nella nostra anteprima de L'Alba del Ragnarok.

WWE 2K22 WWE 2K22, The Rock e John Cena In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne l'11 marzo La nuova edizione del gioco di wrestling prodotto da 2K Games, WWE 2K22, segna il ritorno del brand dopo la pausa forzata e le tante polemiche che hanno accompagnato il lancio dell'ultimo episodio, portando all'allontanamento del team di sviluppo originale e a un ripensamento dell'intera esperienza grazie all'apporto di nuovi responsabili e coordinatori. Il motto del gioco, non a caso, recita "it hits different" e promette una formula diversa, più immediata e divertente, con un sistema di controllo rivoluzionato e interazioni migliorate, ma anche la solita attenzione verso i numeri di un'esperienza che ci vedrà controllare Rey Mysterio nella modalità MyShowcase, segnando anche il ritorno della modalità MyGM, come scritto nella nostra anteprima di WWE 2K22.

Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V, Trevor armato durante uno scontro a fuoco In uscita su PS5 e XSX il 15 marzo 160 milioni di copie vendute evidentemente non bastavano a Rockstar Games, che ha pensato bene di portare Grand Theft Auto V anche su PS5 e Xbox Series X|S, per un totale di tre differenti generazioni hardware. Se dunque c'è ancora qualcuno che non ha giocato il celebre blockbuster pubblicato originariamente nel 2013, quasi dieci anni fa, è arrivato il momento di rimediare. Al netto dell'esperienza di GTA Online, la campagna di GTA 5 offre l'ormai consueto mix di azione, meccaniche open world e narrazione matura, in grado di miscelare violenza, umorismo e critica sociale come poche opere sanno fare, e non parliamo soltanto di videogiochi. Accompagneremo tre differenti protagonisti (Michael, Trevor e Franklin) mentre si confrontano con un difficile passato fra rapine, scontri a fuoco e frenetici inseguimenti. La recensione di Grand Theft Auto V.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, un sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 18 marzo Il curioso spin-off della celebre serie Square Enix si appresta a debuttare su PC e console con Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. L'ambientazione è quella del regno di Cornelia, precipitato nell'oscurità dopo che i suoi cristalli sono stati rubati: nei panni di un guerriero di nome Jack, il nostro compito sarà appunto di recuperarli e restituire a questo luogo l'antico splendore. La minaccia sembra avere un nome, Chaos, e Jack lo scandisce molto frequentemente, ossessionato dall'idea di eliminare questo fantomatico nemico insieme ai suoi compagni d'avventura Ash, Ned e Neon. Si tratta dei leggendari Guerrieri della Luce? Per scoprirlo dovremo affrontare una campagna piena di insidie e avversari man mano più forti, da combattere utilizzando un'ampia gamma di armi e abilità. Il provato di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

The Ascent The Ascent, la città di Veles con i suoi neon In uscita su PS5 e PS4 il 24 marzo Terminata l'esclusiva sulle piattaforme Microsoft, The Ascent arriva a marzo anche su PS5 e PS4, forte degli aggiornamenti e dei miglioramenti apportati all'esperienza rispetto al debutto. Lo scenario è quello di Veles, una metropoli cyberpunk dominata dalle corporazioni che però un giorno sprofonda nel caos: al comando di un semplice operaio, dovremo fare del nostro meglio per difendere il quartiere in cui viviamo. Il gameplay del gioco unisce meccaniche twin stick shooter di stampo tradizionale a un'anima RPG piuttosto ricca e sfaccettata, fatta di tante missioni da portare a termine per ottenere ricompense e personaggi differenti con cui interagire, ma anche di un hub un po' troppo caotico da navigare e di un'azione che spesso diventa abbozzata, come spiegato nella recensione di The Ascent.

Ghostwire: Tokyo Ghostwire: Tokyo, uno spirito si avvicina minaccioso In uscita su PC e PS5 il 25 marzo Il nuovo titolo di Tango Gameworks vede finalmente la luce su PC e PS5, proponendo una storia di azione e fantasmi. L'incipit di Ghostwire: Tokyo vede infatti il protagonista dell'avventura coinvolto in un misterioso evento che determina la scomparsa di migliaia di persone nel centro della capitale giapponese, il quartiere di Shibuya, e l'improvviso arrivo di orde di spiriti malvagi. Acquisiti i poteri mistici di un'entità che decide di entrare nel nostro corpo per proteggerci, dovremo farci largo fra i nemici eseguendo potenti incantesimi e dando vita a spettacolari scontri a colpi di magia mentre esploriamo uno scenario tanto affascinante quanto insidioso, in cui dietro ogni angolo può nascondersi un pericolo mortale. L'anteprima di Ghostwire: Tokyo.

Kirby e la Terra Perduta Kirby e la Terra Perduta, i nuovi poteri del personaggio in azione In uscita su NSW il 25 marzo L'ultima avventura del famoso personaggio Nintendo ci catapulta in una sorta di mondo sconosciuto e abbandonato, in cui natura e cemento si sono fuse. Il nostro compito in Kirby e la Terra Perduta sarà quello di esplorare lo scenario alla ricerca dei Waddle Dee rapiti e sconfiggere l'esercito delle bestie sfruttando le ben note abilità del batuffolo rosa, capace di ingoiare gli avversari e acquisirne i poteri. Non solo: stavolta potremo ricorrere anche alla Boccomorfosi e mimare le caratteristiche di svariati oggetti laddove necessario. Accompagnati dal simpatico Elfilin, avremo modo di affrontare la campagna in solitaria o in cooperativa, con un secondo giocatore al comando di un Waddle Dee Aiutante, mentre liberiamo man mano i nostri amici e ricostruiamo la loro città. L'anteprima di Kirby e la Terra Perduta.

Tiny Tina's Wonderlands Tiny Tina's Wonderlands, minacciosi draghi volano sui protagonisti In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 25 marzo Partendo dalle vicende dell'espansione Assalto alla Rocca del Drago, Tiny Tina's Wonderlands è il nuovo, interessante spin-off di Borderlands 3 caratterizzato da un'ambientazione dark fantasy, con tanto di draghi e incantesimi, nonché da un set di personaggi completamente inedito. Il nostro compito? Raggiungere il castello del Signore dei Draghi e sconfiggerlo. Al comando di Tiny Tina o dei suoi originali compagni di viaggio, potremo contare su di un repertorio di mosse rivisitato, su di un umorismo decisamente sopra le righe e sul fascino di uno scenario che promette di riservarci tante sorprese, dando vita a battaglie assolutamente spettacolari tanto per i fan di Borderlands che per i novizi. L'anteprima di Tiny Tina's Wonderlands.

Crusader Kings 3 Crusader Kings 3, l'artwork ufficiale In uscita su PS5, PS4, XSX e XOne il 29 marzo Dopo il successo della versione PC, accolta con voti altissimi dalla stampa internazionale, Crusader Kings 3 approda anche su PlayStation e Xbox portando con sé la solidità di un impianto storico, che viene arricchito nel nuovo capitolo tramite l'introduziione di diverse importanti novità, per un'esperienza ancora più sfaccettata e coinvolgente. Catapultati nel mezzo del periodo medievale, in Crusader Kings avremo il compito di guidare la nostra nobile casata nel corso dei secoli, facendo crescere progressivamente il personaggio che controlliamo e gestendo al meglio i suoi consiglieri e i suoi alleati tanto nelle fasi diplomatiche quanto nell'azione feroce e violenta di un vero scontro bellico per il controllo del territorio. La recensione di Crusader Kings 3.