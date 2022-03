Monster Energy Supercross 5 - The Official Videogame 5, il provato del nuovo gioco di Milestone

Scopriamo allora cosa bolle in pentola nel nostro provato di Monster Energy Supercross 5 - The Official Videogame 5

Non si tratta, tuttavia, dell'unico titolo su sterrato che Milestone ha in serbo per i suoi fedelissimi, perché la sua variante più estrema, il Supercross a stelle e strisce, ha saputo ritagliarsi un buon seguito anche tra i rider da divano, giungendo quest'anno alla quinta edizione.

C'era ovviamente la possibilità di testare il gioco vero e proprio con un week-end di gara, selezionando sia le moto più potenti, le 450, sia le più piccole 250, e una qualsiasi delle piste disponibili. Sin dalla prima curva Supercross si è dimostrato per la bestia indomita qual è sempre stato: molto tecnico e difficile da padroneggiare, anche a causa della "compressione" dei circuiti che lasciano pochissimo spazio a lunghe accelerazioni e sono disseminati di dossi più o meno accentuati che richiedono una concentrazione costante. Non è un caso che anche un veterano del Motocross del calibro di Tony Cairoli abbia dovuto allenarsi in un tracciato appositamente modificato per poter prendere parte al Paris Supercross di qualche mese fa.

In prima battuta troviamo infatti Future Academy , ossia una serie di tutorial curati dalla leggenda Ricky Carmichael. Sono suddivisi in tre categorie: lezioni introduttive, in cui prendere confidenza con le dinamiche base della fisica, lezioni avanzate dove imparare a padroneggiare il flow (il "ritmo" fondamentale per mantenere una buona velocità di percorrenza) e lezioni teoriche in cui vengono spiegate le dinamiche dei week-end di gara e dei campionati.

La versione del gioco riservata alla stampa che lo sviluppatore italiano ha condiviso per la prova era piuttosto avara di contenuti perché alcune delle modalità più succulente, come la carriera, il multiplayer e l'editor dei tracciati, erano disattivate. Presumiamo che tali limitazioni non siano imputabili a un ritardo nello sviluppo (la data d'uscita è il 17 marzo 2022), ma alla precisa volontà di focalizzare l'attenzione dei recensori su alcuni elementi che rendono Supercross 5 il più accessibile della saga.

Continue migliorie

Una partenza di Monster Energy Supercross 5 - The Official Videogame 5

Tuttavia, c'è da registrare una buona notizia per i neofiti, ossia la possibilità di personalizzare in ogni dettaglio l'esperienza di guida. Mentre lo zoccolo duro non avrà alcuna difficoltà nel partire sin da subito con il massimo del realismo, dove la gestione della postura è demandata alla levetta destra del controller, chi si avvicina per la prima volta a Supercross Energy potrà farlo grazie a una curva di apprendimento meno ripida. Il gioco lascia infatti la possibilità di gestire in modo quasi del tutto automatico i salti e l'ingresso in curva, ossia i due movimenti chiave. A volte questi aiuti danno luogo a situazioni poco credibili, come frenate istantanee o accelerazioni degne di un dragster. Ci si passa sopra senza troppi problemi nella consapevolezza che si tratta solo di una fase transitoria che porterà il giocatore ad affrontare il titolo nella sua forma più simulativa.

Per il resto continua il lavoro di cesello da parte di Milestone che, prendendo sempre più confidenza con l'Unreal Engine, ne sta affinando le caratteristiche versione dopo versione. Sono stati limati alcuni dei difetti storici che affliggevano la saga, come la presenza di muri invisibili che spesso finivano col mandare a terra il centauro e un'intelligenza artificiale un po' troppo maliziosa nei contatti. Anche la gestione delle masse è migliorata: il peso del binomio moto/pilota è più avvertibile e lascia qualche spazio in meno a improbabili evoluzioni funamboliche a pochi centimetri dal suolo.