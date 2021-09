Gran Turismo 7, anteprima di quanto visto al PlayStation Showcase 2021

Gli appassionati della serie firmata Polyphony Digital sapranno benissimo come Gran Turismo non sia semplicemente un gioco di corse. Non si tratta solamente di acquistare l'auto desiderata, aggiornare il suo assetto e scendere in pista per registrare il miglior tempo sul cronometro. Gran Turismo è un titolo che celebra l'automobile a 360 gradi e lo fa con una cura nei dettagli ed una passione praticamente introvabile in altre opere simili. All'interno del videogioco si respira un'atmosfera veramente particolare che cambia a seconda della modalità scelta. Dalle frenetiche corse sulle più popolari piste del globo si passa agli showroom delle numerose case automobilistiche fino ad arrivare nelle esclusive location dove poter scattare delle fotografie ai gioielli del nostro garage.

Un appassionato di automobili non può che sentirsi a casa semplicemente accedendo al menu di Gran Turismo. Ed è per questo motivo che siamo felici di potervi parlare della prossima grande fatica realizzata sotto la guida di Kazunori Yamauchi in arrivo solamente tra pochi mesi sulle piattaforme Playstation.

Nonostante il rinvio subito (ormai una tradizione per la serie), abbiamo finalmente una data d'uscita per Gran Turismo 7, il quale uscirà in contemporanea su PS4 e PS5 il prossimo 4 marzo. Durante il Playstation Showcase abbiamo potuto ammirare il nuovo trailer del videogioco e raccogliere alcune nuove informazioni sulla struttura del titolo. Siamo dunque pronti a raccontarvi tutto quello sappiamo su Gran Turismo 7, sperando di poterlo provare con mano al più presto.