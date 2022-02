Kirby e la terra perduta, l'anteprima dopo il nuovo Nintendo Direct

Arriva la Boccomorfosi!

Kirby e la terra perduta, il Morfodistributore spara lattine ai nemici

Il nuovo trailer non si limita a mostrarci un generico gameplay da varie angolazioni - letteralmente, visto che i vari stage sembrano approcciare l'esplorazione da diverse prospettive - ma rivela una nuova meccanica che dapprincipio ci era parsa ridondante ma poi, proseguendo nella visione, ha suggerito molte più potenzialità del previsto. Si chiama Boccomorfosi ed è proprio la funzionalità che più ci ha ricordato Super Mario Odyssey e il potere di Cappy che permetteva a Mario d'impersonare i nemici e sfruttare le loro peculiari capacità. In pratica la Boccomorfosi consente di assorbire gli oggetti inanimati e usarli nei modi più disparati. All'inizio del trailer, Kirby assorbe un'automobile e ottiene il potere Morfoauto: praticamente si espande sopra l'auto come un telo e il giocatore può guidarla in giro per lo stage, investendo i nemici e muovendosi in apparenza più velocemente. E fin qui, come dicevamo, la Boccomorfosi non sembrava poi nulla di speciale.

La forma mostrata successivamente nel trailer, il Morfodistributore, già è più interessante ma resta comunque un'abilità da combattimento che permette a Kirby, squadrato e goffo come un distributore, appunto, di sparare lattine all'indirizzo dei nemici per sconfiggerli a distanza. È dal Morfocono in poi che, però, questo trailer rappresenta meglio le potenzialità della Boccomorfosi. Assorbendo un cono segnaletico, Kirby può usarne la punta per rompere dei tubi e sfruttare il geyser che si viene a sollevare per raggiungere piattaforme altrimenti inaccessibili. Il Morfomontacarichi fa più o meno la stessa cosa - allunga letteralmente Kirby verso un ingresso nella parete di pietra - ma dimostra che il nostro eroico Batuffolo Rosa può abbandonare la trasformazione al volo, sfruttandola solo temporaneamente per spostarsi o risolvere un rompicapo ambientale.

Kirby e la terra perduta, il Morfoanello serve a spingere la barca

Il Morfoanello, invece, serve a modellare il corpo di Kirby in modo che possa incanalare l'aria e soffiarla per spingere una barchetta sopra il fiume, ma questo suggerisce che nella nuova avventure Kirby forse non potrà galleggiare a mezz'aria come in passato, altrimenti non avrebbe bisogno né del Morfoanello né del Morfoarco, mostrato successivamente, che gli permette di volare in quello che sembra più un minigioco che uno stage vero e proprio. Sembra, insomma, che la Boccomorfosi non si limiti ai combattimenti, ma anche e soprattutto all'esplorazione e all'interazione con l'ambiente. La Morfolampadina, per esempio, consente di illuminare gli stage bui, mentre il Morfopalloncino permette a Kirby di riempirsi la bocca d'acqua per attaccare i nemici o risolvere vari puzzle. Questa nuova meccanica ha, insomma, enormi potenzialità, ma solo giocando sapremo se HAL Laboratory è riuscito a implementarla in modo brillante.