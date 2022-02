Steam Deck: Valve ha pubblicato i file CAD che consentono di stampare in 3D la struttura esterna

Ora i giocatori possono stampare in 3D la struttura esterna di Steam Deck, personalizzandola come vogliono, grazie al fatto che Valve ha reso disponibili i file CAD della console, oltretutto con licenza Creative Commons.

Il messaggio di Valve con l'annuncio fa inoltre capire come i file siano utilizzabili anche per realizzare prodotti commerciali, senza alcun limite. Leggiamolo.

Ciao! Buone notizie per tutti gli sperimentatori, modder, produttori di accessori o persone che vorranno realizzare stampe 3D dello Steam Deck per "toccarlo con mano".

Oggi abbiamo rilasciato i file CAD per la struttura esterna (topologia della superficie) di Steam Deck, disponibili sotto licenza di Creative Commons. Include un modello STP e STL e i disegni (DWG) come riferimenti. Puoi trovare i file qui.

Non vediamo l'ora di vedere le creazioni della Comunità!

Steam Deck, struttura esterna

Che dire? Si tratta sicuramente di un bel dono, che fa capire come ci si possa rapportare con la propria comunità in modo intelligente, senza apparire come dei produttori avidi che vogliono guadagnare su tutto.