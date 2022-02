Darkstalkers: il cosplay di Morrigan di greyming.cos è vampiresco

Quanto ci manca Morrigan? Parliamo del personaggio della serie Darkstalkers, dei picchiaduro sviluppati da Capcom, purtroppo assente da anni sui nostri schermi, che qui rivive nel cosplay di greyming.cos, evidentemente una fan del personaggio, nonché ottima vampira.

Il suo è un lavoro davvero accurato, con il costume che non solo riprende in toto quello della donna vampiro più amata dai videogiocatori, ma riproduce anche le ali, che non possono non esserci in una Morrigan che si rispetti. Se guardate bene, c'è anche la coda ad aggiungere un tocco in più al tutto. Ovviamente non poteva mancare la lunga chioma turchina, che condisce il tutto con brio.

Nella foto vediamo la cosplayer inginocchiata davanti a un muro, in occasione dell'Austria Comic Con.

Morrigan Aensalnd è una succuba dedita all'edonismo più sfrenato, amante dei combattimenti, che videogioco dopo videogioco, sembrava stesse prendendo coscienza di sé. Peccato che Capcom non abbia più dato seguito alle sue gesta, nonché a quelle di tutti gli altri personaggi della serie, relegandola a qualche apparizione in altri titoli. Non si tratta così una ragazza del 1678.