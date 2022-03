Elden Ring: Miyazaki ha imposto dei limiti a George R.R. Martin

In una recente intervista con il New Yorker, Hidetaka Miyazaki ha svelato di aver imposto al celebre scrittore George R.R. Martin dei limiti fondamentali per la creazione dell'universo narrativo di Elden Ring.

Per chi non lo sapesse, l'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha collaborato con FromSoftware realizzando le fondamenta della storia di Elden Ring. Tuttavia, nel farlo ha dovuto seguire delle "linee guida" ben precise. Stando alle parole di Miyazaki, Martin avrebbe ideato la storia del mondo di gioco, i suoi personaggi chiave e la mitologia, inclusa la distruzione dell'Anello Ancestrale che mette in moto gli eventi di Elden Ring. Da lì in poi, è tutta farina del sacco di FromSoftware, per via della precisa direzione che voleva prendere lo studio.

"Nei nostri giochi, la storia deve sempre essere al servizio dell'esperienza del giocatore", afferma Miyazaki. "Se Martin avesse scritto la storia del gioco, mi sarei preoccupato perché avremmo dovuto allontanarci da questa filosofia. Volevo che fosse in grado di scrivere liberamente e non si sentisse trattenuto da qualche meccanica oscura che potrebbe dover cambiare durante lo sviluppo."

Elden Ring, un'immagine promozionale

L'approccio di FromSoftware per i suoi giochi solitamente vede il giocatore catapultato in un mondo in rovina dopo un evento catastrofico, come per l'appunto la distruzione dell'Anello Ancestrale che ha causato la "Disgregazione", senza grandi spiegazioni. Sta a lui, volendo, andare alla ricerca delle verità, unendo gli indizi nascosti tra le criptiche linee di dialogo degli NPC, le descrizioni degli oggetti e cosi via. Cosa che spesso porta a risposte interpretabili in modi differenti, dando dunque grande spazio all'immaginazione.

"Il potere dell'immaginazione è importante per me", continua Miyazaki. "Offrire spazio all'interpretazione degli utenti crea un senso di comunicazione con il pubblico e, naturalmente, comunicazione tra gli utenti della community. Questo è qualcosa che mi piace vedere realizzarsi con i nostri giochi e che ha continuato a influenzare il mio lavoro."

A riprova del fatto che George R.R. Martin si è limitato a modellare solo la base narrativa di Elden Ring, in un'altra intervista Miyazaki ha affermato che lo scrittore rimarrebbe "scioccato" di vedere come FromSoftware ha trasformato alcuni dei personaggi chiave che ha realizzato.