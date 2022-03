Nintendo Switch Online: missioni e premi speciali disponibili per gli abbonati

Nintendo ha lanciato oggi una nuova iniziativa per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, che da oggi possono contare anche su missioni e premi speciali, che possono essere ottenuti all'interno dello Store in una sezione apposita per gli utenti del servizio.

La spiegazione non è ancora presente sul sito italiano ma è visibile accedendo alla sezione Nintendo Switch Online sulla console ed è già attiva: in pratica si tratta di una serie di missioni da effettuare su base settimanale, come per esempio "usare un gioco online", "aprire l'applicazione Nintendo Switch Online una volta alla settimana" o giocare particolari titoli, anche tra quelli gratuiti per NES e SNES, in modo da sbloccare gettoni speciali.

Sbloccando queste missioni si ottengono monete di platino che possono essere utilizzare per acquistare alcuni bonus esclusivi per gli abbonati a Nintendo Switch Online, come personaggi, cornici e sfondi per l'avatar personale.

Nintendo Switch Online: la nuova sezione dedicata a missioni e ricompense

I soggetti delle missioni e gli oggetti acquistabili come premi di questa iniziativa vengono cambiati a cadenza regolare attraverso una rotazione che ha per protagonisti vari giochi tipici di Nintendo Switch.

Al momento i protagonisti dei premi sono Super Mario Odyssey e Animal Crossing: New Horizons, con le ricompense a tema che saranno disponibili fino al 3 aprile 2022, in attesa di vedere la prossima mandata che verrà introdotta la prossima settimana.