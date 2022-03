Forza Horizon 5: nuove auto in arrivo compaiono in un leak

Forza Horizon 5 è protagonista di un leak che sembra aver svelato un set di nuove auto in arrivo, forse all'interno della prossima stagione del racing game arcade di Playground Games, scoperte attraverso un datamining sul Microsoft Store.

Queste dovrebbero essere le nuove auto in arrivo all'interno del catalogo di Forza Horizon 5:

1986 Ford Mustang SVO - 3 marzo

2020 Toyota Tundra TRD - 3 marzo

2006 Noble M400 - 17 marzo

1966 Toronado - 31 marzo

McLaren 620R - 7 aprile

2021 MINI JCW GP - 14 aprile

Resta da vedere come queste auto verranno inserite tra pass e conquista in-game. Resta inoltre da chiarire la questione del misterioso primo DLC trovato su Xbox Insider Hub, ancora non annunciato.

Come riportato in precedenza, sembrerebbe sia in fase di test una nuova espansione in DLC che dovrebbe ampliare il gioco principale, anche se non ci sono ancora informazioni precise al riguardo. Sarebbe infatti iniziata la prova su un misterioso "Woodstock DLC", che potrebbe avere a che fare con una prima espansione di Forza Horizon 5. La serie ci ha infatti abituato a nuove introduzioni di contenuti anche piuttosto sostanziose a qualche mese dall'uscita, dunque attendiamo informazioni al riguardo.

Nel frattempo, il gioco ha ottenuto il supporto per la lingua dei segni, in modo da ampliare ulteriormente l'accessibilità a Forza Horizon 5.