Steam Deck, i problemi di drift risolti con un fulmineo aggiornamento software

Valve sembra aver già risolto il problema di drift di Steam Deck denunciato da alcuni utenti. A quanto pare non aveva niente a che fare con l'hardware, ma era legato al software, che è stato prontamente aggiornato per eliminare una "regressione della deadzone", come spiegato dal progettista Lawrence Yang.

Yang: "Un rapido aggiornamento sui thumbstick di Steam Deck. La squadra ha investigato i problemi segnalati ed è emerso che erano dovuti a una regressione della deadzone causata da un recente aggiornamento di firmware. Abbiamo appena rilasciato un fix per sistemare il bug, quindi aggiornate."

Insomma, tutto è bene quello che finisce bene, soprattutto in modo così rapido. Fortunatamente non ci troviamo di fronte a un altro caso Nintendo Switch, ma a un problema risolvibile con una certa celerità e senza richiedere interventi dell'assistenza.

Le unità di Steam Deck hanno iniziato ad arrivare ai primi che le hanno prenotate. Alcune sono state consegnate a mano direttamente da Gabe Newell, il patron di Valve, in una mossa di marketing davvero riuscita (se vi citofona, offrite un panino a quest'uomo).