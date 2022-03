The Batman, la recensione del film dedicato all'uomo pipistrello interpretato da Robert Pattinson

Scopriamo come nella recensione di The Batman .

È per questo motivo che The Batman arriva dritto come un pugno in faccia , capace di cogliere quel cambio di rotta iniziato da Chris Nolan con la sua trilogia e che è proseguito con il racconto umano e disperato del Joker di Todd Phillips. The Batman prende il meglio di quel che è stato, lo circoscrive in una messa in scena e una fotografia da grande graphic novel e omaggia tutti, staccando di misura la portentosa progettualità della Marvel e ricordandosi che DC è sempre stata un'altra cosa.

Ed è infatti quando arrivano i titoli di coda che si tira un lungo sospiro di sollievo, consapevoli del peso portato sulle spalle da un ragazzo cresciuto troppo presto. Un peso che viene restituito dai movimenti lenti e pesanti, dalle cadute tutt'altro che spettacolari e perfette, dall'umanità di un uomo che tenta disperatamente di mantenere alto il buon nome di una famiglia che forse, dopotutto, neanche se lo merita davvero. Perché la verità è sempre nascosta sotto il velo delle menzogne e dei sotterfugi, del potere di chi sa di essere in vantaggio su tutto e tutti, che sia per diritto di nascita o per la propria posizione politica.

Gotham è sporca, lurida e brutale e il The Batman di Matt Reeves è lì pronto a ricordarcelo, in una giostra di quasi tre ore che scivola via esattamente come la sua pioggia sui costumi di Robert Pattinson e Zoe Kravitz.

La notte è incessante come la pioggia, la malavita e i demoni interiori. Come un triade pronta a ricordarci che nulla è come sembra e che gli esseri umani, sopratutto quelli, sanno essere brutali e infidi. Non basta un giustiziere mascherato, giovane ma temprato da una vita di lutti e solitudine a risollevare le sorti di una città morente, che vive la propria sozzura crogiolandosi nella sua imponenza, dimenticando i valori e la morale.

L'eredità dei Wayne

The Batman: cast di grande livello

La settimana raccontata da The Batman non è per nulla casuale. La volontà di dare una così precisa connotazione al tempo del racconto, salvo poi farci vivere un'incessante notte, sono tutti elementi poetici che raccontano la tristezza di Gotham e del suo sottobosco criminale. Una metropoli che ormai da troppo ribolle nel suo stesso marciume, mangiando tutto da dentro e dando vita ad un thriller da grande autore.

Badate bene, siamo molto distanti da quei cinecomic che dimenticano la propria origine. Al contrario ogni scena, ogni inquadratura, persino la fotografia lasciano intravedere la volontà di ricordare una serie di splendide tavole disegnate a mano e il ritmo del film, diviso com'è tra pacatezza, azione e investigazione, riesce a far scorrere con una insperata velocità le quasi tre ore di durata.

The Batman: Gordon è quasi onnipresente

Mettiamo da parte le operazioni commerciali, scene post credit, le immancabili battutine per le famiglie e riprendiamo in mano l'entità stessa di cos'è Batman e di quanto davvero l'arte del fumetto sia di grande ispirazione per altrettante grandi opere. Così l'eredità delle tavole disegnate a mano si tramuta nell'eredità stessa della famiglia Wayne, tormentata e colma di non detti. Robert Pattinson ne è simulacro, rappresentazione e vittima ed è per questo motivo che non risulta necessaria alcuna origine da raccontare, lanciata qua e la con alcuni elementi che collegano al principale villain dell'opera.

L'Enigmista è un cattivo formidabile, quasi mai presente, che richiama in un certo modo la follia e l'ingegno del Joker di Nolan, ma che riesce a rimanere ancor più sullo sfondo, venendo fuori solo quando serve, interpretato da un Paul Dano spaventoso e inquietante. Esattamente come quel Joker però, anche l'Enigmista è un costrutto di Gotham e di quella stessa eredità, che svolge il proprio ruolo dietro le quinte, muovendo le fila della mafia della città e di alcuni suoi elementi chiavi come l'irriconoscibile Colin Farrel e il suo Pinguino.