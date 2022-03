PlayStation Store, giochi PS4 e PS5 in offerta con la promo Selezioni Essenziali

PlayStation Store ha dato il via a una nuova offerta per i giochi PS4 e PS5 con le Selezioni Essenziali: una promozione con sconti fino al 75%, che sarà valida da qui al 17 marzo. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere?

Cominciamo con The Last of Us 2 (recensione), il secondo capitolo della straordinaria serie targata Naughty Dog, che può essere vostro a 19,99€ anziché 39,99: si tratta del prezzo più basso di sempre per il gioco, sebbene non sia la prima volta che venga toccata tale cifra.

Se invece avete voglia di un ritorno al rinascimento, c'è Assassin's Creed: The Ezio Collection a 14,99€ anziché 49,99: non si tratta del prezzo più basso di sempre per la remaster Ubisoft, ma il pacchetto rimane molto interessante visto che contiene tre giochi ancora oggi corposi e affascinanti.

Resident Evil 3 ha totalizzato vendite per oltre 5 milioni di copie anche grazie alle promozioni, e in questo caso potete portarvelo a casa per 15,99€ anziché 39,99: un'ottima occasione per recuperare questo pur controverso remake.

Siamo invece tutti d'accordo sulle eccellenti qualità di Control Ultimate Edition (recensione), l'action shooter di Remedy Entertainment disponibile in questo caso nella sua versione più ricca e con importanti miglioramenti tecnici su PS5.

Le offerte sono davvero numerose, ma vi suggeriamo rapidamente Judgment per PS5 a 19,99€ anziché 39,99, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy a 14,99€ anziché 29,99 e il divertente Fall Guys: Ultimate Knockout a 7,99€ anziché 19,99.

Per controllare l'intero elenco dei giochi in promozione potete visitare questa pagina del PlayStation Store.