Resident Evil 3, vendite a oltre 5 milioni di copie per il remake targato Capcom

Resident Evil 3 ha totalizzato vendite per oltre 5 milioni di copie, ha annunciato Capcom: pur essendo partito un po' in sordina, il remake dello storico terzo capitolo della serie ha recuperato terreno.

Capace di vendere oltre 2 milioni di copie nei primi cinque giorni, Resident Evil 3 ha poi rallentato la propria corsa e le sue performance si sono rivelate deludenti per l'azienda giapponese, che sperava di bissare il successo di Resident Evil 2.

"Il nuovo Resident Evil 3 reimmagina Resident Evil 3: Nemesis del 1999, incorporando le ultime tecnologie e sfruttando il motore proprietario di Capcom, il RE Engine, per offrire esperienze di gameplay fresche tanto per i nuovi fan quanto per chi ha apprezzato l'originale", si legge nel comunicato stampa.

"Oltre a vincere l'Award for Excellence nella divisione Game of the Year dei Japan Game Awards al Tokyo Game Show 2021, lo sorso anno, e ottenere pareri positivi dagli utenti, la base d'utenza del gioco è cresciuta stabilmente."

"Merito di una strategia di promozione digitale che si è aggiunta alle attuali misure relative ai prezzi e si è focalizzata sulla versione PC, portando le vendite totali di Resident Evil 3 a superare i cinque milioni di copie."