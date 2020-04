Resident Evil 3, vendite per oltre 2 milioni di copie nei primi cinque giorni

Resident Evil 3 si conferma un successo sul mercato, considerando le vendite registrate nei primi cinque giorni dall'uscita che hanno superato i 2 milioni di copie, intese complessivamente come distribuite in formato fisico nel mondo e vendute in formato digitale.

In base a quanto riferito da Capcom, le vendite in digitale coprono circa il 50% di tale dato, ovvero oltre un milione, a quanto pare, cosa che riflette la "promozione della strategia digitale di Capcom", come riferito dallo stesso publisher, che nel progetto comprende anche la distribuzione della popolare demo gratuita e la beta di Resident Evil Resistance.

Con la data di uscita fissata per il 3 aprile 2020, non era facile riuscire a raggiungere grandi risultati, considerando le chiusure totali di interi paesi in questo periodo e dunque l'impossibilità di acquistare il gioco presso i negozi specializzati, ma evidentemente Resident Evil 3 è comunque riuscito ad affermarsi anche in questa situazione difficile, merito anche dello spostamento dell'attenzione sul formato digitale.

Considerando che gli oltre 2 milioni sono stati raggiunti nei soli cinque giorni iniziali di lancio, è probabile che il nuovo Resident Evil 3 superi i risultati raggiunti storicamente dal capitolo originale del 1999, che arrivò a 3,5 milioni di copie.

Nonostante le vendite dimezzate al lancio rilevate sul mercato britannico rispetto al capitolo precedente, dunque, il percorso non sembra così negativo anche se ci sarà da vedere come andrà avanti. Resident Evil 3 infatti non ha ricevuto l'accoglienza entusiastica riservata a Resident Evil 2, cosa che ha fatto pensare quasi a una mezza delusione.

Grandi risultati sono stati raggiunti anche dal remake di Resident Evil 2, il quale ha superato nel frattempo i 6,5 milioni di copie, assestando dunque un altro milione abbondante nei primi mesi del 2020, visto che i dati riportavano ancora 5,8 milioni di unità alla fine di dicembre 2019.