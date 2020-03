Resident Evil 3, primi voti buoni ma non eccellenti: una mezza delusione?

Resident Evil 3 è stato recensito dalle maggiori testate internazionali, con gli articoli che sono comparsi in questi minuti a scadenza di embargo, mostrando voti piuttosto sorprendenti essendo generalmente buoni ma non proprio eccellenti e facendo pensare quasi a una delusione.

Intendiamoci, al momento si parla di un Metascore che oscilla intorno all'80 su PS4, piattaforma su cui si è concentrata la maggior parte delle recensioni, ovvero tutt'altro che una brutta situazione per il gioco Capcom. Tuttavia, se si pensa ai livelli di eccellenza raggiunti da Resident Evil 2, che è stabile sopra i 90 come Metascore su Metacritic, è facile vedere come il livello sia nettamente calato.

D'altra parte, i problemi del gioco sono stati ben esplicitati all'interno della recensione di Resident Evil 3 pubblicata proprio in questi minuti anche su Multiplayer.it ad opera di Aligi Comandini, a cui vi rimandiamo subito per sapere tutto sul nuovo titolo Capcom.

In generale, il gioco resta un ottimo action con elementi horror, con la solita poderosa base tecnologica e le ottime soluzioni in termini di gameplay derivate dal remake di Resident Evil 2, ma rispetto a quest'ultimo mostra un level design meno profondo e coinvolgente ed è molto più breve.

Vediamo dunque una prima raccolta di voti emersi finora per Resident Evil 3: