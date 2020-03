King of Fighters, il sexy cosplay di Mai Shiranui è all'altezza delle aspettative

Il sexy cosplay di Mai Shiranui, una delle più celebri combattenti di King of Fighters, Dead or Alive e Fatal Fury, è decisamente all'altezza delle già abbondanti aspettative.

Mai Shiranui è un personaggio appartenente alle serie di picchiaduro Fatal Fury e The King of Fighters. Fa la sua prima apparizione nell'arcade di Fatal Fury 2 del 1992, ma dopo il suo debutto questa combattente è comparsa in oltre 30 titoli ed è considerata uno dei personaggi più riconoscibili della serie Fatal Fury.

Non è difficile capirne il motivo: il costume rosso e bianco lascia davvero poco spazio per l'immaginazione, soprattutto se serve per avvolgere le abbondanti forme della nipote di Hanzo Shiranui.

Per questo motivo è anche divenuta una delle principali fonti di ispirazione di quelle cosplayer che fanno della fisicità il loro marchio di fabbrica. E Ladyrosecosplay non fa eccezione: in questa sua interpretazione della combattente, infatti, mette in mostra ben poco del costume della Shiranui e tanto del suo fisico, ma è sufficiente per rendere l'interpretazione piuttosto convincente.

Nella descrizione della foto, oltre a "close up", ladyrosecosply parla solo di The King of Fighters, come se ci sia qualche dettaglio nel suo costume che caratterizzi Mai Shiranui esattamente in quella serie e non in una delle tante altre sue apparizioni. Noi non l'abbiamo colto, voi?