One Piece, Nami in un cosplay estremamente sexy di Oni Wish

A quanto pare i fan dell'anime e del manga di One Piece impazziscono per i cosplay dedicati a Nami e in generale a tutte le protagoniste femminili dell'opera di Eiichiro Oda. Non saremo noi a giudicarli, non in questa sede: dunque vi proponiamo il nuovo lavoro realizzato da una delle ragazze più talentuose del settore.

Una Nami estremamente sexy è infatti la protagonista del nuovo cosplay realizzato da Oni Wish, una cosplayer in gamba attualmente attiva nel settore. Lo scatto di questo articolo è dedicato ai fan, e su Twitter ha ottenuto un consenso davvero notevole, pari a 1335 apprezzamenti (like). E non si tratta neppure di una creazione troppo rifinita, quanto un semplice work in progress: vi abbiamo già mostrato, del resto, un cosplay dedicato a Nami e realizzato da Oni Wish.

Ecco l'immagine della sexy Nami in questione, fateci sapere nel campo dedicato ai commenti se vi piace. E naturalmente ricordatevi di dare un'occhiata anche all'Androide C18 di Dragon Ball e alla Bunny Bulma, che resta sempre in testa in un'ipotetica classifica di cosplay dedicati a manga e anime.