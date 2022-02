Apex Legends per PS5 e Xbox Series X|S classificato in Europa e a Taiwan

Apex Legends per PS5 e Xbox Series X|S è stato classificato in Europa e a Taiwan, il che significa che le versioni next-gen del battle royale sono ormai imminenti.

In effetti appena pochi giorni fa Respawn Entertainment ha dichiarato che le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Apex Legends arriveranno molto presto, e la notizia della classificazione non fa che confermare tali parole.

Cresciuto del 30%, Apex Legends può contare su di un'ampissima base d'utenza che potrà aumentare ulteriormente con l'approdo del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Non è ancora chiaro cosa potremo aspettarci dalle versioni next-gen del titolo sviluppato da Respawn Entertainment, anche se molti utenti sperano in una modalità grafica a 120 fps per offrire un'esperienza ancora più precisa e reattiva.

Nel frattempo, proprio oggi parte la Stagione 12: Ribellione di Apex Legends, che porta con sé una nuova Leggenda, una nuova modalità e altre novità.