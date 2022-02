Apex Legends: novità per le versioni PS5 e Xbox Series X|S arriveranno "molto presto"

Dopo una lunga attesa a quanto pare finalmente le versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X|S di Apex Legends sono in dirittura d'arrivo, perlomeno stando alle parole di Respawn Entertainment.

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Apex Legends erano state annunciate nel novembre del 2020, ovvero il mese di lancio delle console ammiraglie di Sony e Microsoft, e successivamente erano state programmate per l'uscita nel corso del 2021. Tuttavia una serie di problemi ha evidentemente allungato i tempi di sviluppo e dunque i giocatori sono ancora in attesa di una versione aggiornata per le console current gen.

Durante una presentazione dedicata alla Stagione 12 di Apex Legends e della nuova leggenda Mad Meggie, un portavoce di Respawn Entertainment ha dichiarato in un'intervista con Eurogamer, che novità relative alle versioni PS5 e Xbox Series X|S arriveranno "presto, molto presto". Inoltre è stato confermato che entrambe presenteranno "un sacco di nuove funzionalità".

Giusto poche settimane fa la versione PS5 di Apex Legends è stata avvistata nel database di PlayStation, il che è rafforza ulteriormente l'ipotesi un lancio nel prossimo futuro.

Nel frattempo l'8 febbraio avrà inizio la Stagione 12 di Apex Legends, intitolata Ribellione, che introdurrà varie novità, tra cui la leggenda Mad Meggie e la modalità a tempo limitato Controllo.