Apex Legends: versione PS5 scoperta sul PlayStation Network, ecco quanto pesa

Una versione PS5 di Apex Legends è stata scoperta nei server del PlayStation Network. Il file di gioco dovrebbe pesare oltre 80 GB, senza però considerare potenziali aggiornamenti.

L'informazione è stata condivisa da PlayStation Game Size, che si occupa di scandagliare i server PlayStation in cerca di nuove informazioni sui giochi in arrivo. Precisiamo che una versione "next-gen" (oramai current-gen) di Apex Legends è stata annunciata in modo ufficiale lo scorso agosto, ma non era stata indicata una data di uscita. Questa scoperta, però, potrebbe suggerire che tale versione è in arrivo a breve termine.

Una parte di una mappa di Apex Legends

Precisiamo che si parla di una versione nativa per PS5 di Apex Legends. Il battle royale può essere già ora giocato sulla console più recente di casa Sony, ma unicamente in versione PS4 tramite retrocompatibilità. Quest'ultima garantisce i 60 FPS, ma non offre alcun tipo di bonus di nuova generazione, come il supporto ai grilletti adattivi o al feedback aptico del controller DualSense di PlayStation 5.

Quanto indicato è legato unicamente alla versione PS5, ma - ammesso che l'upgrade sia effettivamente in arrivo a breve termine - possiamo dare per scontato che venga pubblicato anche su Xbox Series X|S, nello stesso momento. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali in merito.