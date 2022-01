Hot Wheels Unleashed, il contest Design Battle premierà le migliori livree in-game

Hot Wheels Unleashed ha visto l'annuncio della Design Battle, un contest organizzato da Mattel e Milestone per premiare le migliori livree realizzate dai giocatori del racer arcade.

Con oltre 1 milione di copie vendute all'attivo, Hot Wheels Unleashed si è rivelato un grande successo per il team di sviluppo italiano, che continua a supportare il gioco con aggiornamenti, contenuti ed eventi proprio come questo.

"Il contest si svolgerà dal 14 gennaio 2022 fino al 14 febbraio 2022. I partecipanti dovranno progettare una livrea per il modello Hot Wheels Rodger Dodger utilizzando l'editor di livrea in-game", si legge nel comunicato.

Il vincitore vedrà la propria Rodger Dodger trasformata in un vero giocattolo Hot Wheels (scala 1:64) disponibile per l'acquisto in tutto il mondo a partire da dicembre 2022. Il vincitore sarà scelto da una speciale giuria composta da designer di fama mondiale di Mattel:



Ted Wu - Vice President & Global Head of Vehicle Design, Mattel

Bryan Benedict - Director of Product Design, Mattel

Dmitriy Shakhmatov - Manager of Product Design, Mattel

Jerry Thienprasiddhi - Principal Graphic Designer, Mattel

Regolamento e FAQ qui.

Hot Wheels Unleashed, la livrea di Van Orton Design

Per ispirare la creatività della community, gli artisti internazionali Van Orton Design e Oskunk hanno realizzato i loro veicoli Rodger Dodger unici nel gioco.

Van Orton Design, uno speciale duo di gemelli italiano, reinventa i marchi e le icone della cultura pop in un modo unico, colorato e geometrico. La loro arte è famosa in tutto il mondo grazie a straordinarie collaborazioni e prestigiose mostre.

Hot Wheels Unleashed, la livrea di Oskunk

Oskunk è un artista pop francese che ha uno stile distintivo. Le sue creazioni sono ben conosciute dalla community del gioco e dalla cultura pop e la sua tecnica è piena di creatività e unicità.