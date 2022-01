Psychonauts nacque da un trip sotto allucinogeni del protagonista di Full Throttle

Psychonauts ha avuto un'origine piuttosto bizzarra, da una sorta di sogno sotto allucinogeni che doveva fare il protagonista di Full Throttle consumando peyote nel deserto ma poi eliminato, con l'idea che è rimasta nella mente di Tim Schafer fino alla creazione del particolare platform adventure.

Questa è la storia di Psychonauts emersa nel nuovo numero 228 della rivista Retro Gamer, come riferito da GamesRadar: Tim Schafer aveva pensato di inserire, all'interno dell'avventura grafica Full Throttle, una sezione in cui il protagonista, il motociclista Ben, doveva effettuare una sorta di strano sogno interattivo e allucinato, consumando peyote nel deserto. Nel sogno, Ben visitava posti strani inoltrandosi, in verità, in alcuni aspetti della sua stessa psiche, proiettati come allucinazioni.

Tuttavia, l'idea alla fine non sembrava associarsi bene al tono e alle atmosfere di Full Throttle, dunque venne scartata in fase di sviluppo. Era il 1995 e il gioco in questione era una delle ultime gloriose avventure grafiche della golden age di questo genere, ma l'idea del sogno misto ad allucinazioni e a introspezioni psicologiche rimase nella mente di Schafer, fino a trovare un'altra realizzazione.

L'uso della mente e dell'immaginazione come ambientazione per un gioco trovò poi completa espressione in Psychonauts, nel 2005, il quale sembra essere stato in verità il punto di arrivo di un lungo studio effettuato da Schafer e compagni. L'idea di indagare sui sogni, sulle visioni e sulle caratteristiche della mente e dell'immaginazione partiva dal college per l'autore della serie, che aveva studiato le connotazioni psicologiche degli stati emotivi e come questi possano tradursi in immagini.

Come riferito da Schafer: "Proponevo in giro questa idea e qualcuno mi fece presente Che ne pensi del fatto di poter entrare anche nelle menti altrui? Io pensavo di visitare solo la mente del protagonista, ma aspetta un attimo... in effetti così sarebbe anche meglio!" E così nacque il primo capitolo nel 2005, con il concept che ha poi trovato espressione ulteriormente estesa in Psychonauts 2, espandendone le caratteristiche. Su Psychonauts 2, che è stato eletto come Gioco dell'Anno 2021 dalla redazione di Multiplayer.it, potete saperne di più leggendo lo speciale dedicato.