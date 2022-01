The Last of Us, la serie TV: nel cast anche Storm Reid, sarà Riley?

Storm Reid sarà presente nel cast della serie TV di The Last of Us per interpretare il ruolo di Riley? È questa la notizia che sembra emergere da alcuni interessanti indizi intercettati sui social.

In uscita nel corso del 2022, la serie televisiva di The Last of Us ripercorrerà con la prima stagione gli eventi del gioco originale, ma nessuno si aspettava che ci fosse spazio anche per la storia del DLC Left Behind.

Per il momento la cosa è tutt'altro che ufficiale, ma a quanto pare la madre di Storm ha pubblicato le foto di un viaggio in Canada in contemporanea con il ritorno del cast dello show a Calgary per ricominciare le riprese.

A ciò bisogna inoltre aggiungere, come nota a margine, che Storm Reid e Bella Ramsey, l'interprete di Ellie nella serie televisiva di The Last of Us, si seguono a vicenda su Instagram.

Si tratta di semplici indizi, come dicevamo, ma in genere cose simili non capitano per caso. Inutile dire che un eventuale annuncio ufficiale del ruolo assegnato a Storm Reid potrebbe a questo punto arrivare da un momento all'altro.