The Last of Us, la serie TV HBO ha un periodo di uscita ufficiale

La serie TV di The Last of Us prodotta da HBO ha un periodo di uscita ufficiale, riportato da IMDB: nonostante le tante difficoltà dovute alla pandemia, lo show farà il proprio debutto nel corso del 2022.

Sappiamo che Neil Druckmann ha completato i lavori sulla serie di The Last of Us lo scorso novembre, ma l'autore non è che uno dei talenti in campo e c'è da considerare non solo le ulteriori riprese da effettuare ma anche tutta la post-produzione.

Più che altro le limitazioni dovute alla pandemia, che hanno già stoppato diverse produzioni fra cui la terza stagione di The Mandalorian, facevano presagire tempistiche più lunghe.

La prima stagione della serie TV di The Last of Us sarà composta da dieci episodi della durata di un'ora l'uno, che stando alle dichiarazioni dei produttori ripercorreranno la trama del primo gioco.

Difficile immaginare al momento come ci si muoverà per le successive eventuali stagioni: gli autori potrebbero decidere di raccontare le vicende di Joel ed Ellie durante la loro vita a Jackson oppure affrontare direttamente gli eventi di The Last of Us 2.