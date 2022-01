Wonder Woman solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, arriva la conferma

Wonder Woman uscirà solo sulle piattaforme next-gen, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S: lo conferma un annuncio lavorativo pubblicato dal team di sviluppo del gioco, Monolith Productions, che rivela anche altri dettagli.

L'annuncio ribadisce che Wonder Woman sarà un open world e includerà il Nemesis System, la tecnologia brevettata da Warner Bros. che dona ai nemici una volontà propria, dando vita a scontri interni per il comando nonché alla creazione di vere e proprie rivalità.

Il nuovo tie-in girerà inoltre sul Firebird Engine, lo stesso utilizzato dal team per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, immaginiamo opportunamente potenziato al fine di sfruttare appunto le piattaforme next-gen.

Ai tempi del reveal, il presidente di Warner Bros. Games, David Haddad, ha detto: "Wonder Woman è uno dei supereroi DC più iconici di tutti i tempi, che si batte per la verità, la giustizia e l'uguaglianza da oltre ottanta anni, e siamo orgogliosi di poter creare un nuovo, entusiasmante capitolo videoludico nella storia di questa eroina."

"Il talentuoso team di Monolith Productions sta mettendo in campo le cose che sa fare meglio per poter offrire ai giocatori un tie-in di Wonder Woman diverso da qualsiasi cosa abbiano mai provato prima."