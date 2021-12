Wonder Woman sarà un open world e includerà il Nemesis System

Wonder Woman, il nuovo tie-in sviluppato da Monolith Productions, sarà un action game a base open world e includerà fra le altre cose il Nemesis System visto nei due capitoli de La Terra di Mezzo.

Il teaser di Wonder Woman ai Game Awards 2021 non dice purtroppo nulla del gioco, ma per fortuna ci hanno pensato gli sviluppatori a fornire alcuni dettagli dopo il reveal.

"Wonder Woman è uno dei supereroi DC più iconici di tutti i tempi, che si batte per la verità, la giustizia e l'uguaglianza da oltre ottanta anni, e siamo orgogliosi di poter creare un nuovo, entusiasmante capitolo videoludico nella storia di questa eroina", ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games.

"Il talentuoso team di Monolith Productions sta mettendo in campo le cose che sa fare meglio per poter offrire ai giocatori un tie-in di Wonder Woman diverso da qualsiasi cosa abbiano mai provato prima."

"Siamo convinti che lo storytelling focalizzato sui giocatori abbia la capacità di unire le persone", ha dichiarato invece David Hewitt, vicepresidente e studio head di Monolith Productions. "Le storie che i nostri utenti condividono ci ispirano ogni giorno, e siamo onorati di poter guidare i giocatori in un viaggio così peculiare, che incarni i valori rappresentati da Wonder Woman."

"Il Nemesis System ha alzato l'asticella per questo tipo di esperienze e siamo entusiasti di poter spingere il genere degli open world in avanti, combinando un'azione spettacolare e storie creative per dar vita al tie-in di Wonder Woman che tutti vorrebbero giocare."