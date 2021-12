Evil West: nuovo trailer mostra il gameplay del gioco

In occasione dei The Game Awards 2021 è stato pubblicato un nuovo trailer di Evil West, il nuovo titolo di Flying Wild Hog per Focus Entertainment, che mostra finalmente il gameplay di questo scoppiettante e brutale videogioco.

Come potete vedere dal filmato, l'azione di Evil West è in terza persona ed è particolarmente violenta. Nel video si vedono infatti diversi combattimenti che finiscono in un mare di sangue, con il protagonista che sembra essere decisamente uno smargiasso.

Da notare anche l'utilizzo di alcune abilità, legate a un braccio meccanico, nonché il forte focus sul corpo a corpo, nonostante la presenza di armi da fuoco, con tanto di demoni e zombi da abbattere a martellate. Insomma, più che dalle parti di Sergio Leone questo west è da quelle di John Carpenter.

Per il resto vi ricordiamo che Evil West è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. L'uscita è prevista per il 2022, ma non c'è ancora una data precisa da segnare sul calendario. L'importante è poterci giocare a breve.

Durante lo stesso evento, Focus Entertainment ha presentato in video A Plague Tale: Requiem e Space Marine 2, un terzetto davvero niente male.